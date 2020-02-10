شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوعات أثناء الدورة الشهرية.. ما هي؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020

قد تتعرضين لإهمال نفسك أيام الدورة الشهرية، وبالتالي قد تواجهين الإصابة بمشكلات صحية خطيرة إن لم تعتن بنفسك أثناء هذه الأيام الحرجة، فما الذي يمكن أن يحدث لك بسبب هذا الإهمال؟ وكيف يمكنك العناية بصحتك وسلامتك، وتجاوز الدورة بدون خوف أو حرج؟



من أبرز وأخطر المشكلات التي قد تتعرض لها الحائض:

"الخواء"

وهو امتلاء الرحم بالهواء والغازات التي تخرج من فتحة المهبل مصحوبة بأصوات ورائحة قد تسبب الحرج غالباً، ويصاحبه بعض الإفرازات والسوائل المهبلية أثناء فترة الدورة الشهرية، وأحياناً قبلها أو بعدها، وهي أعراض تستدعي مراجعة الطبيب للعلاج سريعاً.

قائمة الممنوعات أثناء الدورة الشهرية:

1- حمل الأشياء الثقيلة.

2- المشي حافية القدمين أو الجلوس على أرضية باردة.

3- شرب الأشياء الباردة أو الآيس كريم.

4- أكل الخضار والفواكه اللزجة، مثل الباميا، القرع، الموز، الملوخية، المانجو، وغيرها.

5- أكل وشرب الحوامض مثل الليمون والبرتقال والزبادي والجبن الحامض.

6- شرب المشروبات الغازية وأكل طعام المعلبات.

7- التعرض لأي تيار هوائي أو تكييف سواء بارد أو معتدل.

8- غسل منطقة المهبل بالماء والصابون.

9- الاستحمام بماء بارد خلال أيام الدورة الشهرية.

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10- تناول أقراص الأسبرين لأنها مسيلة للدماء.

11- إزالة الشعر الزائد من الجسم أو تجربة الماسكات لأن البشرة تكون في قمة الحساسية.

كيف أهتم بنفسي وتغذيتي أثناء الدورة الشهرية؟

- الاستحمام بماء دافئ بمجرد الشعور باقتراب موعد الدورة الشهرية، لإزالة الاحتقان المؤدي للألم.

- من أفضل الأشياء التي ينصح بها الأطباء والخبراء أثناء الدورة، شرب السوائل الساخنة والأفضل أن تكون من الأعشاب، وخصوصاً الزهورات والقرفة واليانسون والكمون والنعناع.. ولا سيما في الأيام الثلاثة الأولى، فهي تعمل على إذابة الدماء المتكتلة وإخراجها بالإضافة إلى تسكين آلام البطن والظهر.

- من المفيد أيضاً تعبئة قربة بلاستيكية بمياه ساخنة أو دافئة ووضعها على البطن لعدة دقائق، فهو فعال في تسكين الآلام ويساعد على استرخاء العضلات المهبلية.

- جعل الوجبات خفيفة ومتقاربة وتجنب الجوع أو الدايت القاسي، ويفضل تناول الألياف والحساء والسكريات، وحتى القهوة لتجنب التوتر العصبي والقلق المرافق للدورة الشهرية.

- احرصي على تغيير الفوطة الصحية كل ساعة أو ساعتين، لأن تركها لفترة طويلة قد يتسبب في جرثمة المنطقة المهبلية وما يحيط بها، مما يؤدي إلى احمرار واحتكاك وأحياناً روائح غير مستحبة.

- الابتعاد عن الصابون العادي للمناطق الحساسة، واستخدام الغسول الخاص، وينصح بغسول طبي اسمه Gia، وأفضل غسول على الإطلاق للمنطقة الحساسة هو المسك الأصلي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به.

- من المهم جداً تجنب حسر البول والامتناع عن دخول المرحاض لفترة طويلة، فهو وإن كان مضراً في جميع الحالات، إلا أنه في حالة الحيض أشد وأعظم ضرراً.

- ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً أثناء الدورة الشهرية أمر مفيد جداً.