- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة الصينية، الأحد، عن اكتشاف 2618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة "هوبي".
كما سجلت المقاطعة 91 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي بالصين إلى 871 شخصا.
وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي بالصين إلى 29631 شخصا.
كما ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية يوم الأحد، وذلك بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.
وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين في بيان إصابة 3 آلاف و 62 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ما يرفع عدد الحالات المصابة في جميع أنحاء الصين إلى 40 ألفا و 171 شخصا.
وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت، الأحد، خروج 2649 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية السبت.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، خلال تقريرها اليومي، إن 600 شخص، من بينهم 324 في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، خرجوا من المستشفيات السبت بعد تعافيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.