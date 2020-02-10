شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة لتفادي تكوّن البكتيريا والعفن بـ«الغسالات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يؤدي استخدام الماء والمنظفات السائلة والمنقيات في تنظيف الملابس إلى تحويل الغسالة عالية الكفاءة إلى أرض خصبة للبكتيريا والعفن، ولتجنب ذلك أورد موقع “سي نت” الإلكتروني النصائح التالية:

– تجفيف الغسالة

بعد الانتهاء من استخدامها، يجب التأكد من مسح أي جزء رطب من الغسالة بما في ذلك الغطاء، والباب والحشوات المطاطية وموزع المنظفات.

– الغطاء

عادة ما تنمو الجراثيم في مناطق مظلمة ورطبة، وهذا هو حال الغسالة بعد تفريغ الملابس. لذا يُنصح بترك باب الغسالة مفتوحاً، لتهويتها ومنع نمو الجراثيم والعفن فيها.

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– إخراج الملابس المبللة على الفور

من الضروري الحرص على إفراغ حمولة الغسالة من الملابس فور انتهاء دورتها، لأن الغسيل الرطب يساهم في نمو العفن والجراثيم داخلها إن تم تركه لفترة طويلة.

– استخدام مسحوق التنظيف المناسب للغسالة

يمكن للمنظفات السائلة ترك بقايا في الغسالة الخاصة بك، مما يعطي العفن مصدراً للغذاء. لذا عليك استخدام منظف الغسيل المناسب لغسالتك، وتجنب مسحوق الغسيل السائل وعدم وضع كمية كبيرة منه لتفادي نشوء الكثير من الرغوة.