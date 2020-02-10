تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجة البطاطس بالذرة

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x عدد بصل أخضر (مفروم)

4 x عدد بيضة (مضروب)

2 x معلقة كبيرة نعناع (مفروم)

2 x معلقة صغيرة شطة

2 x عدد بطاطس (كبيرة مبشورة)

1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x علبة حبات ذرة

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x رشة ملح (حسب الرغبة)

0.65 x كوب زبادي الطريقة: نخلط البطاطس المبشورة مع حبوب الذرة والبيض والبقسماط والكاري في وعاء.

نحضر طاسة للقلي ونسخن الزيت وبالمعلقة ناخد مقدار من الخليط ونضعة للتحمير بمعدل دقيقتين على كل جانب، ثم يصفى من الزيت على ورق ماص للمادة الدهنية.

لتحضير صلصة التغميس نضيف الزبادي والنعناع المفروم و الشطة ورشة الملح ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالأرز طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

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