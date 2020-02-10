القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة بهارات

1 ½ x معلقة كبيرة فص ثوم مهروس

1 x كوب زبادي

1 x كيلو سمك

1 x كوب زيت قلي

1 x عدد بصلة (مقطعة شرائح رفيعة) الطريقة: نحضر طاسة غويطة ونسخن الزيت ونحمر البصل حتى يصبح لونة ذهبي، ثم نضيف الثوم حتى يذبل ويتغير لونة.

ثم نضيف بهارات السمك والزبادي ونتركهم لمدة 5 دقائق حتى تختلط البهارات جيداً ويفصل الزيت لوحدة من كثافة المواد.

نضيف السمك ونتركة على النار من 5 ل 10 دقائق أخرى، ثم نضيف كوبين من الماء ونترك السمك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج السمك، ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بالكاري

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