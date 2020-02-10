تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالكارى

القاهرة - لايف استايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة كارى أصفر
2 x عدد فص ثوم مهروس
2 x عدد جزر (مبشور)
1 x كوب كريمة لبّاني
1 x عدد بصلة (شرائح)
1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)
1 x معلقة كبيرة زبدة
1 x عدد فلفل أحمر حلو (شرائح)
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x كيس مكرونة (مسلوقة)
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
الطريقة:
نضع وعاء على النار ونضيف الزبد والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.ثم نضيف الثوم ونقلب
ثم نضيف الجزر ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان ونستمر فى التقليب مدة خمس دقائق.
نضيف الكارى ونقلب جيدا .
نضيف نصف كوب من الماء ويتبل المقدار بالملح والفلفل والبهارات ثم نغطى الوعاء ونهدى النار ويترك حتى يسمك الصوص. ثم نضيف الكريمة ونقلب ثم ترفع من على النار
يصب الصوص فوق المكرونة المسلوقة.ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا
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