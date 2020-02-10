تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الجزر

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x كوب ماء

1 x كيلو سكر

1 x كيلو جزر

½ x كوب عصير (يوسفى) الطريقة: تغسل حبات الجزر جيدا بالماء وتقشر وتغسل ثانيا ثم تبشر بالمبشرة.

فى حلة نضعة على النار مع الماء والسكر ويقلب حتى يذوب السكر تماما.

ثم نضيف عصير الليمون واليوسفى ونقلب.

تترك على النار مع التقليب حتى تنضج ويسمك الخليط .

تعبأ فى برطمانات معقمة وتغلق جيدا لحين الإستخدام بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك اليوسفى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون

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