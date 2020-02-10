تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير تفاح بالحليب

المقادير 5 x معلقة كبيرة لبن بودرة

4 x عدد تفاحة

3 x كوب ماء

2 x معلقة كبيرة ماء(يضبط حسب الرغبة) الطريقة: يقشر التفاح ويقطع ارباع.

يوضه فى الخلاط ومعه جميع المكونات Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير تفاح وكرفس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة باللبن

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