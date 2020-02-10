فوائد تناول البنجر على صحتك انتى وطفلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنجر من أشهر أنواع الخضراوات حيث إنه يتميز بألوان المختلفة والمبهجة كما أنه غنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايتها من الأمراض والأوبئة، كما ينصح الأمهات دائمًا بتشجيع أطفالهن على تناول البنجر نظرًا لما يحتويه من عناصر وفيتامينات مهمة لصحة ونمو الطفل، حيث يحتوى البنجر على "البروتين، كربوهيدرات، كالسيوم، فسفور، بوتاسيوم، زنك، صوديوم".

وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن هناك فوائد عديدة لتناول البنجر وهى:

فوائد تناول البنجر على صحة الجسم

1:يحتوى البنجر على بعض الخصائص والفيتامينات التي تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من ارتفاع الضغط والتعرض للجلطات، وبالتالي فينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول البنجر دائما في الوجبات الغذائية للوقاية من ارتفاع الضغط.

2:ينصح بتناول البنجر دائمًا لتعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والمشاكل التي يتعرض لها الجهاز الهضمى كما أنه يحد من الاضطرابات الهضمة مثل "الإمساك، المغص، الغثيان".

3: يحتوى البنجر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم.

4: يحتوى البنجر على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من أمراض الربو والسعال الشديد، كما انها تحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

5:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول البنجر يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان "القولون، الرئة، البروستاتا، الثدى، الجلد"، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى.

6: يحتوى البنجر على كمية كبيرة من الألياف والعناصر الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة، وبالتالي فالبنجر من أفضل الاكلات التي يمكن ان يدخل في النظام الغذائي للتخسيس.

7: ينصح مرضى فقر الدم بتناول البنجر دائما حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يساعد في علاج الانيميا وتعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى.

8: للبنجر دور فعال وقوى في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

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9: يقوى العضلات والمفاصل ويحد من خطر الالتهابات، وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

فوائد البنجر على صحة الأطفال

1: يحتوى البنجر على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تساعد على نمو الطفل وتحميه من الفيروسات والأمراض.

2: تناول البنجر يحد من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمى والاضطرابات التي يتعرض لها الطفل.

3:يعزز صحة الجهاز المناعى عند الأطفال ويحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

4:يقوى عضلات الطفل ويحميه من خطر الإصابة بهشاشة العظام والالتهابات.

5:يحمى الطفل من الضعف العام في الجسم والاصابة بفقر الدم.

فوائد البنجر على صحة البشرة والشعر

1:ينصح بتناول البنجر دائما وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.

2:تناول البنجر يعمل على يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على البشرة مثل التجاعيد.

3:يحتوى البنجر على بعض الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساط والتلف.

4: يحد من خطر الإصابة بالتهابات فروة الرأس وذلك لاحتوائه على فيتامينات عديدة للصحة.