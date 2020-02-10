400 خبير عالمي في الشارقة لمناقشة الحد من الأمراض غير المعدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية في الشارقة، تحت شعار "تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية".

وقالت ابتهال فاضل مسؤولة تحالف الأمراض غير المعدية، لـ"العين الإخبارية"، إن المنتدى يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة ورسالتها المتمثلة بهدف توحيد الجهود الرامية لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها، إذ تُعدّ تلك الأمراض واحدة من أبرز التحديات الصحية والتنموية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم مطلع القرن الحادي والعشرين.

من جهتها أكدت سوسن جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن المنتدى يوفر منصة لممثّلي تحالف منظمات الأمراض غير المعدية الوطنية والإقليمية لتوحيد جهودهم الرامية لتحويل الالتزامات الدولية لمكافحة الأمراض غير المعدية إلى مبادرات وبرامج عملية على المستويين الوطني والمحلي.

ويشارك ما يقارب نصف الدول أعضاء التحالف البالغ عددها 170 دولة في فعاليات الدورة الثالثة من "المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية" بالشارقة هذا العام.