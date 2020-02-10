القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية في الشارقة، تحت شعار "تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية".
وقالت ابتهال فاضل مسؤولة تحالف الأمراض غير المعدية، لـ"العين الإخبارية"، إن المنتدى يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة ورسالتها المتمثلة بهدف توحيد الجهود الرامية لمكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها، إذ تُعدّ تلك الأمراض واحدة من أبرز التحديات الصحية والتنموية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم مطلع القرن الحادي والعشرين.
من جهتها أكدت سوسن جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن المنتدى يوفر منصة لممثّلي تحالف منظمات الأمراض غير المعدية الوطنية والإقليمية لتوحيد جهودهم الرامية لتحويل الالتزامات الدولية لمكافحة الأمراض غير المعدية إلى مبادرات وبرامج عملية على المستويين الوطني والمحلي.
ويشارك ما يقارب نصف الدول أعضاء التحالف البالغ عددها 170 دولة في فعاليات الدورة الثالثة من "المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية" بالشارقة هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر 400 خبير عالمي في الشارقة لمناقشة الحد من الأمراض غير المعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.