شكوك حول نقل بريطاني عدوى "كورونا" لآخرين في أوروبا

أثار بريطاني مصاب بفيروس كورونا، شكوكا حول تسببه في انتقال العدوى إلى آخرين خلال تواجده في منتجع جبلي في فرنسا.

وقال خبراء في مجال الصحة، الأحد، إن بريطانياً أُصيب بفيروس كورونا الجديد أثناء حضوره مؤتمراً في سنغافورة، ربما نقل العدوى إلى 7 أشخاص آخرين، عندما أمضى بضعة أيام في كوخ بقرية بمنتجع جبلي فرنسي، في طريق عودته إلى وطنه.

وأقام الرجل، وهو ثالث حالة إصابة بالفيروس تسجلها بريطانيا، مع مجموعة كانت تقضي عطلة بالكوخ الواقع في منتجع تزلج في ليه كونتامين مونجوا، أواخر يناير/كانون الثاني.

وقال مسؤولون فرنسيون إن الفحوص أثبتت إصابة 5 بريطانيين آخرين بمنتجع التزلج، الواقع في منطقة جبال الألب، بفيروس كورونا، وربطوا بين هذه الحالات والمجموعة التي أقامت بالكوخ.

لكن الخيط لا ينتهي هناك فيما يبدو، فالمرض الذي يحمله نفس الرجل ربما انتشر في مناطق أخرى، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها سلطات الصحة في احتواء العدوى في عصر يتيح السفر جواً عبر العالم.

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وقالت السلطات الإسبانية، الأحد، إن الفحوص أظهرت إصابة بريطاني بالمرض في جزيرة مايوركا، بعد أن خالط شخصاً مصاباً بالعدوى في فرنسا، ذكرت السلطات أنه من المجموعة التي أقامت في ذلك الكوخ على ما يبدو.

وفي الوقت نفسه، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، الأحد، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، وإنها لشخص انتقل إليه المرض من بريطاني أثناء وجوده في فرنسا.

وقال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا في إنجلترا: "تبدو الحالة الجديدة مرتبطة بعنقود الحالات في منتجع التزلج الفرنسي.. وهكذا تكون هذه الحالة جزءاً من نفس العنقود الذي تذكر تقارير أنه متصل ببريطاني عائد من سنغافورة".

وأكد مسؤولون فرنسيون أنهم يتتبعون جميع من يحتمل أنهم خالطوا المجموعة المؤلفة من 11 بريطانيا، الذين كانوا عرضة للإصابة بالفيروس بعدما أقاموا معاً في الكوخ بالمنتجع.

وأظهرت الفحوص إصابة 5 منهم بالعدوى، بينهم طفل في الـ9 من العمر ووالده، وقال المسؤولون إن طفلين آخرين أشقاء للطفل المصاب نُقلا إلى مستشفى في فرنسا لإجراء فحوص، فيما غادرت الأم البلاد مع بدء التحقيق، ووضعت تحت الملاحظة في مستشفى ببريطانيا.

وذكرت السلطات الإسبانية أن البريطاني الذي ثبتت إصابته بالمرض في مايوركا كان من 4 أفراد من أسرة واحدة وضعوا تحت الملاحظة، الجمعة، بعدما خالطوا شخصاً في فرنسا، ثبتت لاحقاً إصابته بالفيروس.

وقال فرناندو سايمون، مدير مركز تنسيق الطوارئ الصحية بوزارة الصحة الإسبانية، إن الأسرة على ما يبدو جزء من المجموعة الأكبر التي أقامت في منتجع التزلج الفرنسي.