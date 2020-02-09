إنفوجراف.. "كورونا" يضرب 29 دولة ومنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد فيروس كورونا الجديد أرواح 813 شخصا حول العالم حتى الآن، بعدما تفشى في عشرات الدول منطلقا من وسط الصين، بؤرة المرض الغامض، مهددا 37 ألفا و566 مصابا بالمصير ذاته.

وشملت قائمة الدول والمناطق التي سجّلت إصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرّة في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، نحو 29 بلداً من كل القارات باستثناء أمريكا الجنوبية التي لم تعلن عن ضحايا حتى الآن.

الإنفوجراف التالي يرصد الدول التي ظهر فيها الفيروس: