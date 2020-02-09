لمواجهة كورونا.. مصر تشدد الإجراءات الوقائية بمطار الأقصر

تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، كما تابعت الوزيرة إجراءات الوقاية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي لمنع دخول فيروس "كورونا الجديد" إلى مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، الأحد، أن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي به؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) إلى مصر، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بالصين وبعض الدول الأخرى.

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وقال مجاهد إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وجميع العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كل المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وأضاف أن وزيرة الصحة أكدت عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بمختلف الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأشار مجاهد إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، لافتا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة (وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو/تموز الماضي.