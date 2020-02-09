6 محاذير طبية عند زيارة حدائق الحيوان

حظيت حديقة الحيوان بالجيزة في مصر، باستقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال إجازة نصف العام، ونسقت إدارة الحديقة مع مديرية أمن الجيزة وهيئة الإسعاف المصرية، وجميع الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الراحة والتيسير على الزائرين أثناء الدخول والخروج.

ونصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصر، بضرورة توخي الحذر أثناء زيارة حدائق الحيوان والحرص على عدم ملامسة الأطفال للحيوانات تحديدا منطقتي الفم والأنف حتى لا تنتقل للأطفال أي عدوى، مؤكدا أن الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الأطفال أمراض خطيرة مثل البروسيلا والتيفوئيد.





ووجه عدة تحذيرات يجب اتباعها والالتزام بها أثناء زيارة حدائق الحيوان وهي:



1- تجنب الوجود وسط الزحام، حيث تنتشر العدوى وتنتقل بسهولة في الأماكن المكدسة.

2- عدم شراء الطعام الجاهز من الحديقة والحرص على تغطية الأطعمة المعدة في المنزل وحفظها جيدا واختيار مكان آمن ونظيف لتناول الطعام.

3- إذا أصر الأطفال على امتطاء الحيوانات مثل الجمال والأحصنة وغيرها، يجب غسل أيديهم جيدا واستخدام جل معقم بعد الانتهاء.

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4- عدم شراء الحلوى المكشوفة من الباعة الجائلين لأنها قد تكون ملوثة وتنقل العدوى للأطفال.

5- إذا رغب الأطفال في إطعام الحيوانات يتم ذلك من خلال وسيلة ما (عصا مثلا) حتى لا يختلط لعاب الحيوان بجلد الطفل، والحفاظ على مسافة متر بين الطفل والحيوان لتجنب العض أو الخربشة خصوصا القردة والنسانيس، ولتجنب النفس والرذاذ والعدوى التنفسية.

6- عدم شرب المياه من الصنبور لاحتمالية وجود صدأ أو أن يكون مصدر المياه غير نظيف أو آمن.

وقال استشاري طب الأطفال إن زيارة الحديقة متاحة لكل الأعمار بشرط الحفاظ على الأطفال والاعتناء بهم جيدا والحرص على النظافة الشخصية.

ويجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي هام، ويتم تنظيم عروض جديدة على رأسها: العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلاً عن إنشاء حديقة حيوان الطفل، التي تضم العديد من الحيوانات الأليفة.

تأسست حديقة الحيوانات بالجيزة عام 1891، وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها 80 فدانًا، ويوجد بها 4800 حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة.

وتم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة أى أعباء مالية، وأهمها النمور البنغالية – المها العربى – الدب الروسى – الكانجرو الأحمر، وجارى الإمداد بعدد 3 زرافة و2 حمار وحشي بالبدل.

ويضم متحف الحيوان، الذي يحوي العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والموميوات للتماسيح وغيرها من الحيوانات والطيور التي على وشك الانقراض.