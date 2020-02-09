كورونا يتخطى سارس في الوفيات والإصابات

كورونا يتخطى سارس في عدد الوفيات

في الوقت الذي شهدت الصين استقرارا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ما اعتبرته منظمة الصحة العالمية "نبأ سارا"، تزايدت أعداد الوفيات الناجمة عن المرض لتصل إلى 811 حالة، الأحد.

وبهذا العدد تجاوز كورونا عدد الوفيات الناجمة عن فيروس سارس والتي وقعت بين عامي 2002-2003 ووصلت إلى 774.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، في 89 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الصين.

إلى جانب وفاة شخص في هونج كونج وآخر في الفلبين، وهو أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد جراء هذا الوباء، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية.

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وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن 34 ألفا و800 شخص على مستوى العالم، أغلبهم في الصين.

في حين لم تتعد الإصابات بفيروس سارس 5 آلاف و327 حالة إصابة، وهو ما يعني أن الإصابة بكورونا المستجد تنتشر بسرعة.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد الإصابات الجديدة الذي يُسجّل يومياً في الصين أصبح "في حالة استقرار"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّه من المبكر جداً القول إن الوباء تجاوز مرحلة الذروة.

وقال مدير البرامج الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين "نسجّل فترة من الاستقرار منذ أربعة أيام إذ إن عدد الإصابات المبلّغ عنها لم يرتفع. إنه خبر سارّ وذلك يمكن أن يعكس تأثير إجراءات الرقابة التي اتخذت".

وفترة حضانة (الفترة الفاصلة بين الإصابة بالفيروس وظهور أعراضه) فيروس كورونا المستجد ما بين 6 و13 يوما، بينما تصل فترة حضانة فيروس سارس ما بين 3 و10 أيام.