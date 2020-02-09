الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع اليوم شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.
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وأشارت الوزارة إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا "73 عاما" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.
وزار لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإمارات والدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة المريضة لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.
وأعربت ليو يوجيا عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت بهما منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.
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