آكل النمل الحرشفي المتهم بنقل كورونا.. 5 حقائق

يشتبه علماء صينيون في دور محتمل لحيوان آكل النمل الحرشفي، المهدد بالانقراض، في نقل فيروس كورونا المستجد.

وتوقع العلماء أن يكون هذا الحيوان وسيطا محتملا لنقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وآكل النمل الحرشفي أو أم قرفة كما يطلقون عليه سمي بهذا الاسم لامتلاكه غطاء قشريا على جسمه وحراشف متراكمة بعضها فوق بعض تشبه الخرشوف تقريبا، التي تغطي معظم أجزاء الجسم، ويتحكم بها الحيوان، بعضلات خاصة داخل نسيج الجلد، يستخدمها كسلاح للحماية عند مواجهته للخطر.

ويلتف حول نفسه كالكرة فتبرز تلك القشور الصلبة ذات الحواف الحادة التي تسبب جراحا غائرة مميتة لأي شيء يقع بين براثنها.

ويمتلك هذا الحيوان جلداً مركباً من قطع قرنية تشكل له درعا واقيا، إذ إنه ينكمش على نفسه حين لحظة الخطر مثل القنفذ، موطنه جنوب شرق آسيا، وبعض مناطق أفريقيا.

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وهناك أنواع عديدة من آكل النمل الحرشفي، منها آكل النمل الحرشفي أسود البطن الذي يسكن الأشجار ويبلغ طول ذيله أربعة أقدام وله نهاية قابضة وهناك أنواع أخرى تعيش في آسيا، وآكل النمل الحرشفي الموجود بالصين يتميز بلونه الذهبي.

وهناك بعض الحقائق والمعلومات تقدمها "العين الإخبارية" عن حيوان آكل النمل الحرشفي وهي:

1 - آكل النمل الحرشفي هو حيوان يملك رأسا صغيرا، ويزن حوالي 20 كيلوجراما، يمتلك ذيلاً طويلاً وملتفا يمكنه تحريكه في جميع الاتجاهات، ويعد من أسلحته المهمة للدفاع عن نفسه.

2 - لا يمتلك أسنانا لذلك يعتمد في تناول طعامه على الحشرات خاصة دودة الخشب والنمل الأبيض، ويستخدم لسانه الطويل اللزج الذي يصل طوله لنحو 18 سنتيمترا ويخفيه في جيب داخل تجويف الفم، حيث يلتقط به الحشرات من داخل جحورها.

3 - ينام آكل النمل الحرشفي معظم ساعات النهار داخل جحوره ولا يخرج منها إلا ليلا بحثا عن الطعام الذي ينتقيه بعناية، فهو لا يأكل كل أنواع الحشرات بل يفضل الأنواع الجيدة فقط، ويعتمد على حاسة الشم القوية التي ترشده إلى أماكنها.

4 - لآكل النمل الحرشفي أعداء قليلون بالإضافة إلى الإنسان، لكن الفهد الجائع قد تجذبه هذه الفريسة غير العادية وعندئذ فالدفاع الوحيد لهذا الحيوان بتكوره على نفسه، وهذا الإجراء لا يحميه للأسف.

5- يعيش في غربي أفريقيا وقوته هائلة، فعشرة رجال أقوياء ربطوا أحد هذه المخلوقات القوية بحبل وسحبوه بضع مئات من الياردات قبل أن يتمكنوا من التغلب عليه.