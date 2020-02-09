رفع الحجر الصحي عن سفينة سياحية في هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت هونج كونج الحجر الصحي عن السفينة السياحية "دريم دريم" بعد التحقق من خلو أفراد طاقم السفينة من الإصابة بفيروس "كورونا الجديد".

ووُضعت السفينة تحت الحجر الصحي عقب وصولها إلى الميناء، الأربعاء، بعد أن تم تشخيص إصابة 8 ركاب صينيين من البر الرئيسي بالفيروس خلال رحلة سابقة في يناير/كانون الثاني.

وأعلنت السلطات الصحية في المستعمرة البريطانية السابقة رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وطاقمها البالغ عدد أفراده 1800 كذلك.

Advertisements

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير الميناء ليونغ هيو هون، قوله إن الفحوصات على جميع أفراد طاقم السفينة انتهت قبل الموعد المقرر، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس، مؤكداً انتهاء الحجر الصحي والسماح لجميع المسافرين على متنها بالنزول.

وأكد ليونج أن بعض الركاب لم تظهر عليهم أية أعراض، وأنه لا توجد حاجة لفحص جميع الركاب لأنهم لم يكونوا على اتصال بالمصابين الـ8.

وأعلنت هونج كونج إصابة 26 شخصاً بفيروس كورونا، مما دفعها إلى إغلاق جميع معابرها الحدودية تقريباً مع البر الرئيسي للصين، وفرض الحجر الصحي على جميع الوافدين من البر الرئيسي في محاولة لوقف انتشار الفيروس.