خطوات لمنع لصوص الإنترنت من سرقة أموالك

الأحد 9 فبراير 2020

مع التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والبرمجيات، تزايدت حالات السرقة والاحتيال الإلكتروني، ومنذ عام 2013 استهدف لصوص الإنترنت أكثر من 100 بنك حول العالم وسرقوا أكثر من مليار دولار من هذه البنوك.



وخلال هذه الفترة، أنتج لصوص الإنترنت العديد من البرمجيات الخبيثة التي تستهدف البنوك والعاملين فيها، وبالتالي سرقة حسابات العملاء.

وفي ظل غياب الإجراءات الفعّالة القادرة على حماية البنوك والمؤسسات المالية من هذه الهجمات، هناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتباعها لحماية نفسك من لصوص الإنترنت بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- استخدم جهاز كمبيوتر منفصل للمعاملات المالية

من أفضل الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية أموالك استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي خاص بالمعاملات المالية والوصول إلى حساباتك الخاصة، فاللصوص والمخترقون عادة ما يستخدمون الإعلانات والبريد الإلكتروني والصور والمرفقات ليتمكنوا من اختراق حساباتك، وفي حال تخصيص كمبيوتر يقتصر على المعاملات المالية ستحرمهم من هذه الإمكانية.

2- استخدم برامج الحماية

من الضروري استخدام برامج خاصة للحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي يمكن أن تخترق جهازك، وتمنح اللصوص فرصة الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لاختراق حساباتك المالية. ابحث عن أفضل البرامج في هذاالمجال وحملها على جهاز الكمبيوتر المستخدم للمعاملات المالية.

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3- استخدم كلمة مرورة غير مألوفة

حاول أن تستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور يصعب على المخترقين التنبؤ بها، وتجنب استخدام اسمك الشخصي أو تاريخ ميلادك أو أية معلومات خاصة بك لهذا الغرض، وحاول تغيير كلمة المرور من وقت لآخر لتجنب الوقوع ضحية للصوص الإنترنت.

4- راقب عملياتك المالية

راقب من وقت لآخر العمليات المالية التي تجري على حساباتك الشخصية، وراجع البنك أو المؤسسة المالية التي تتعامل معها على الفور عند الشعور بوجود أي نشاط مشبوه على حسابك، ويفضل أن تفعل ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل.

5- استخدم تنبيهات الأمان

توفر العديد من البنوك خدمة الإشعارات البنكية وتنبيهات الأمان عند حدوث أي نشاط غريب على حسابك، حاول التسجيل في هذه الخدمات حتى لو كانت مأجورة، فهي تضمن حماية حساباتك من اللصوص وتخفف الأضرار في حال تعرضها للاختراق.

6- استخدم اثنين من عوامل المصادقة

بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور، تقدم بعض المؤسسات المالية الكبرى اثنين من عوامل المصادقة والأمان والتحقق من حساباتك لدى إجراء أي عملية مالية، وفي حال توفر هذه الميزة لا تتردد بالاشتراك فيها.