الوجبات السريعة تقلل الوزن!

الأحد 9 فبراير 2020

دائماً ما يؤكد الأطباء وخبراء التغذية على أن استخدام الملح بكثرة في الطعام يسبب مشاكل كبيرة في الصحة بشكل عام، ولكن دراسة جديدة أكدت على أن استخدام الملح بكثرة في الطعام تساعد على تقليل الدهون في الوجبات التي تحتوي عليها بكميات مرتفعة.



دائما ما يؤكد الأطباء وخبراء التغذية على أن استخدام الملح بكثرة في الطعام يسبب مشاكل كبيرة في الصحة بشكل عام، ولكن دراسة جديدة أكدت على أن استخدام الملح بكثرة في الطعام تساعد على تقليل الدهون في الوجبات التي تحتوي عليها بكميات مرتفعة.

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وعلى الرغم من النتيجة الغريبة التي توصلت إليها تلك الدراسة إلى أن جميع الخبراء مصرين على أن الكميات الكبيرة من الملح في الطعام تزيد من احتمالية إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة.

ولكن الدراسة التي قامت بها جامعة أيوا الأمريكية تقول بأن الملح المضاف على الأكلات عالية السعرات الحرارية على رأسها الوجبات السريعة يقلل من امتصاص الجسم للدهون الموجودة في تلك الوجبات.

وتوصلت تلك الدراسة أيضا إلى أن السكر يشكل خطر أكبر ويعتبر عدو خطير لجسم الإنسان أكثر من الملح لأن السكر يساهم في زيادة نسبة امتصاص الجسم للدهون وهو ما يساهم في زيادة نسب التعرض لأخطر الأمراض.