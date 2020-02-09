أفكار هدايا للحامل في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2020 04:46 مساءً - مع اقتراب يوم الحب، يبدأ الأزواج والمحبون بالتفكير بالهدية التي سيقدمونها لشريكات حياتهم. وللهدية وقعها الجميل على الجميع، أما للحامل فتأثيرها سيكون أكبر، خاصة كلما اقتربت السيدة الحامل من موعد ولادتها؛ زاد تعبها ومعاناتها، لذا يكون التفكير بها وبكيفية الاهتمام بها مهماً جداً. الهدية ستحسّن من مزاجها، وتنعش حالتها النفسية، لذا جمعنا هنا مجموعة من الهدايا البسيطة والمفيدة للمرأة الحامل، وهي مختلفة عن الهدايا التي قد تستلمها في أي وقت غير الحمل:

هدايا للحامل في عيد الحب:

- مخدة الحمل: هذه المخدة ستفيد الحامل كثيراً في هذه الفترة، حيث تستطيع استخدامها بأوضاع مختلفة أثناء النوم، وكذلك في الجلوس، بالإضافة إلى ذلك تكون هذه المخدة مفيدة في عملية إرضاع المولود بعد الولادة.

- سلّة حاجيات الحامل: هذه السلة يمكن أن يوضع فيها بعض الحاجيات التي تحبها الحامل، وأيضاً المفيدة لها، مثل كريم مرطب، شامبو مفضل للشعر، مجلات، كتاب، مرطب بشرة، شوكولاتة، وغيرها.

- الزيوت الطبيعية: ويمكن شراء مجموعة بتشكيلة تشمل زيتاً يساعد على الاسترخاء والنوم، وزيتاً للانتعاش، وآخر للتركيز، حسب حاجة السيدة الحامل.

- قنينة ماء: شرب الماء ضروري جداً في فترة الحمل، وهدية كهذه تحمل التفاتة لطيفة بالاهتمام بصحة الحامل. تتوفر في الأسواق مجموعات كبيرة من القناني التي تملأ بالماء، منها التصميم الرياضي، ومنها الأنثوي الناعم، وغيرهما، ليكون الاختيار مناسباً لذوق الحامل.

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- خاتم السيليكون: أغلب الحوامل يتغير حجم أصابعهن خلال فترة الحمل؛ بسبب تجمع السوائل أو زيادة الوزن والكثيرات، يضطررن إلى الاستغناء عن لبس خاتم الزواج، لذا خاتم السيليكون سيكون فكرة بديلة وطريفة، ويمكن لبسه في هذه المرحلة لمرونته.

- شاي وقهوة بدون كافيين: نعم، قد تكون الهدية بسيطة جداً، لكنها تعبّر على مدى الاهتمام بأدق التفاصيل، فالمرأة الحامل تتجنب الكافيين، وإن كانت من محبي شرب الشاي والقهوة؛ فهذه أفضل هدية لها، خاصة إن ترافق معها فنجان مميز.

- قطعة مجوهرات ترمز للفترة الحالية: ليست قطعة مجوهرات عادية، بل قد تكون عبارة عن قلادة تحمل قلباً؛ حفر عليه اسم المولود القادم مثلاً.

- روب للحامل وقطعة قماش مماثلة لقماط المولود: هذه الهدية جميلة جداً، وتجمع الأم بطفلها القادم.

- رسالة حب: إن تعذّرت الهدايا أو كانت الحامل لديها الكثير، فليس هنالك أجمل من صندوق صغير يحتوي على رسالة حب ووردة حمراء بجانبه.