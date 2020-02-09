بريطانيا تسجل إصابة رابعة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات البريطانية، الأحد، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تأكد إصابة مواطن رابع بالفيروس في بريطانيا، بعد أن أصيب به جراء عدوى من مواطن بريطاني آخر في فرنسا.

وتسعى السلطات الصحية حاليا لتعقب الأشخاص الذين تواصلوا مع المرضى الـ4 للتأكد مما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس أم لا.

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، وفاة 811 شخصا بسبب فيروس كورونا في الصين وحدها، وذلك بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصا.

وارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين، الأحد، إلى 37 ألفا و198 شخصا.