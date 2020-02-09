"كورونا" يضرب 29 بلدا ومنطقة.. وقارتان لم يصلهما الفيروس

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح 813 شخصا حول العالم حتى الآن، بعدما تفشى في عشرات الدول منطلقا من وسط الصين، بؤرة المرض الغامض، مهددا 37 ألفا و566 مصابا بالمصير ذاته.

وشملت قائمة الدول والمناطق التي سجّلت إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، الذي ظهر لأول مرّة في مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، نحو 29 بلدا من كل القارات باستثناء أمريكا الجنوبية التي لم تعلن عن ضحايا حتى الآن.

الصين القاريّة





بلغ عدد المصابين بالفيروس 37 ألفا و198 شخصا، توفي منهم 811 مصابا، ومعظمهم في مقاطعة هوباي الواقعة بوسط الصين، وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وبلغ 650 في الصين القارية وهونج كونج بين عامي 2002-2003.



وتوفي شخص في هونج كونج، البلد الآسيوي الذي سجل 26 إصابة على الأقل، بينما سجلت 10 إصابات في ماكاو، وواحدة في التبت.

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آسيا وأستراليا





سجلت اليابان 90 إصابة بالفيروس الغامض، بينها 64 على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما.

وتوفي ياباني يشتبه بأنه أصيب بالفيروس في ووهان، فيما تم تأكيد إصابة واحدة على متن "وستردام" الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها إلى اليابان.

في كوريا الجنوبية سجلت السلطات الصحية نحو 25 إصابة بكورونا، إضافة إلى 17 إصابة في تايوان، وإصابة واحدة في كمبوديا ومثلها في نيبال وسريلانكا.

وسجلت أستراليا 15 إصابة، والفلبين 3 إصابات توفي أحدهم في مانيلا وهو صيني من ووهان، وفيتنام 13 إصابة، وماليزيا 15 إصابة، وتايلاند 32 إصابة، وسنغافورة 40 إصابة، والهند 3 إصابات، والإمارات 7 إصابات.

أمريكا الشمالية وأوروبا





سجلت الولايات المتحدة 12 إصابة بالفيروس، وتوفي أمريكي في ووهان، كما سجلت كندا 7 إصابات إلى جانب كنديين اثنين على متن السفينة المتوقفة قبالة سواحل يوكوهاما.

وأصيب بفيروس كورونا نحو 10 أشخاص في ألمانيا، و11 في فرنسا، و4 في بريطانيا و3 في إيطاليا و2 في إسبانيا، و2 في روسيا، وواحدة في كل من بلجيكا وفنلندا والسويد.