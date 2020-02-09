العضال الغدي.. مرض صامت يمنع واحدة من بين كل 10 نساء من الحمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشير الدراسات إلى أن واحدة من كل 10 نساء مصابة بحالة العضال الغدي، وهي حالة تصيب الجهاز التناسلي لدى الإناث، يمكن أن تسبب آلامًا في الحوض ونزيفًا غير منتظم، وبالرغم من ذلك نجد الكثير من النساء ليس لديهن أدنى فكرة عن هذه الحالة، ما هي؟ ولماذا ينبغي للمرأة وخاصة التي تخطط للحمل التنبه للأمر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي هذا الشأن تقول الدكتورة لورا ميلادو من عيادة "اي في اي ميدل ايست" للخصوبة، إن الإصابة بحالة العضال الغدي تنشأ بسبب نمو أنسجة بطانة الرحم في جدران الرحم. وتم تصنيفها في السابق كأحد أشكال التهاب بطانة الرحم، حيث تظهر على المرأة أعراض مشابهة لتلك التي تعاني منها النساء المصابات بأورام ليفية. وعلى الرغم من ذلك فقد لا تظهر أية أعراض على الإطلاق.

وأضافت الدكتورة ميلادو: "غالبا بالطريقة التقليدية المتبعة لا يتم اكتشاف هذه المشكلة الطبية إلا بعد فحص الأنسجة التي تم استئصالها جراحيًا من الرحم، حيث تُعرف عملية إزالة الرحم باسم استئصال الرحم.

وما يزال الخبراء يبحثون في إجراءات أكثر عملية تساعدهم في سرعة التشخيص، كعمل الرنين المغناطيسي والتصوير ثلاثي الأبعاد، لتشخيص الحالة بشكل أسرع وبدون خضوع المريضة لعملية جراحية. وفي حال تم تشخيص المرض فغالبًا ما يتم وصف الأدوية المخدرة المضادة للالتهابات والأدوية الهرمونية".

وطرحت الدكتورة ميلادو السؤال المعتاد الذي يدور في الأذهان: "ما مدى تأثير هذه الحالة المرضية على حدوث الحمل؟ حيث كان هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة شيوعًا والتي تكررت بشكل كبير، والإجابة هي: نعم، لقد وجد أن حالة العضال الغدي تسبب العقم".

وأضافت: "بالنسبة للإناث اللاتي يخضعن لإجراء عملية الإخصاب داخل المختبر على وجه الخصوص، تشير الدراسات إلى انخفاض فرص نجاح عملية زرع الأجنة في مقابل زيادة معدل الإجهاض".

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وقالت الدكتورة لورا إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لوضع بروتوكولات أكثر فعالية في التعامل مع حالات النساء المصابات بالعضال الغدي ممن يبدأن في علاجات أطفال الأنابيب.

والجدير بالذكر أن "اي في اي ميدل ايست" للخصوبة تدير أحدث العيادات في كل من أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة وفي مسقط في سلطنة عمان، حيث تقدم اي في اي للخصوبة علاجات مخصصة للغاية وفعّالة من حيث التكلفة لكل من حالات العقم عند الذكور والإناث وتدعمها أحدث التقنيات في هذا المجال.

كما حصلت "اي في اي" على أعلى نسبة نجاح في المنطقة تصل إلى أكثر من 70٪، وتعد عيادات "اي في اي" الخيار الأمثل للأزواج الذين يعانون من العقم غير المبرر أو خضعوا سابقًا إلى دورات التلقيح الاصطناعي غير ناجحة حيث يثقون في قدرة اي في اي على تقديم المساعدة لهم لتحقيق حلم الأبوة والأمومة.