شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حاجات اعمليها للحفاظ على طفلك بعد رجوعه من المدرسة.. منها قيسى حرارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عودة الأطفال إلى المدرسة في الفصل الدراسى الثانى، يجب اتخاذ كافة الاحتياطات لوقاية طفلك من الإصابة بعدوى، خاصة مع انتشار الفيروسات المعدية في فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأشياء التي يجب أن تفعليها مع طفلك بعد عودته من المدرسة لحمايته من الأمراض والعدوى، وفقاً لما ذكره موقع " stlouischildrens".



العودة للمدرسة

أشياء افعليها لطفلك بعد عودته من المدرسة لحمايته من العدوىقياس درجة حرارة الطفل

من المهم الاطمئنان على درجة حرارة الطفل، باستخدام الترمومتر لاكتشاف إصابته بأى عدوى أو مرض، فإذا وجدتى ارتفاع في درجة الحرارة قد يكون ذلك لأسباب عدة منها: نزلة برد أو أنفلونزا أو التهاب في الأذن الوسطى وغيرها.

النظافة وغسل اليدين الجيد

بمجرد عودة الطفل من المدرسة يجب أن يقوم بغسل اليدين جيداً، فهذه الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات، حيث إن غسل يديك بعد استخدام الحمام، وبعد العطس، ولمس الحيوانات ، وقبل لمس الطعام سيساعد في القضاء على الجراثيم.

يمكن استخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية لغسل اليدين لإزالة هذه الجراثيم.

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إبقاء اليدين بعيداً عن الوجه

من المهم منع أطفالنا من الإصابة بمجرد عودتهم إلى المدرسة، حيث أن الأمراض تسببها الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات التي تنتقل من شخص لآخر، فالقطرات من سعال أو عطس الشخص المصاب تمر عبر الهواء وتهبط على سطح مثل المكتب ثم تنتشر الجراثيم بسهولة عندما يلمس شخص ما الجسم الملوث بالجراثيم ثم يلمس عيونه أو أنفه أو فمه.

إن إبقاء يديك بعيدًا عن الأنف والفم هي أكثر الخطوات فائدة في الوقاية، والسبب الرئيسي لنزلات البرد المتكررة أو المرض هو تعرض طفلك لفيروسات جديدة، وتزداد الفيروسات في فصل الشتاء، عندما نقضي وقتًا أكبر في الأماكن المزدحمة.

العودة للمدرسة

نظام غذائى يقوى المناعة

إن اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤثر أيضًا على الجهاز المناعي للطفل ويقلل من مقاومته للأمراض، فتناول الكثير من البرجر والبطاطس المقلية يمكن أن يؤدي إلى ضعف جسمنا وضعف الجهاز المناعي.

احرصى على تناول الطفل الكثير من الفواكه والخضروات يمكن أن يمنع المشاكل الصحية، وشرب الماء الذى يساعد على منع الجفاف ويساعد على طرد السموم من الجسم.

الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال العام الدراسي مفيدة للجسم وللمخ، فالرياضة تساعد في الشعور بالقلق والتوتر وتحسن النوم بشكل أفضل أيضًا، والتمرين يمنحنا مستوى طاقة أعلى ويمكن أن يعزز التركيز بشكل أفضل في المدرسة ويقوى المناعة.