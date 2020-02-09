باحثون:عصير البندورة لمعالجة انقطاع الطمث

الأحد 9 فبراير 2020

وفق دراسة قام بها باحثون من جامعة طوكيو اليابانيّة، تبيّن أنّ عصير البندورة علاج طبيعي لعوارض مرحلة انقطاع الطمث وذلك لأنه يحتوي على الاستروجين.



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للتأكّد من صحة دراستهم، عمد الباحثون إلى اختبار على 95 امرأة تراوح أعمارهن بين 40 و60 سنة، وكانت تظهر عليهن إحدى عوارض انقطاع مرحلة الطمث، وقد طلب الباحثون منهن شرب 200 ملليلتر من عصير البندورة مرتين في اليوم لفترة ثمانية أسابيع.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنّ هذا النظام الغذائي قد ساعد على التخفيف من نصف عوارض مرحلة انقطاع الطمث من ضمنها الهبات الساخنة، تغيّر المزاج وغيرها، والسبب في ذلك يعود لحامض الـ gramma-aminobutyric وهي مادّة موجودة في العصير تؤثر في الهرمونات النسائيّة وهي الاستروجين.