تعرف على الفوائد السحرية للفجل

الأحد 9 فبراير 2020

يعد المصريون القدماء أول من أكتشف فوائد الفجل، واليوم يعيد العلم اكتشاف الفوائد الطبية العجيبة للفجل، منها محاربة السرطان وتقوية العظام وبناء خلايا الدم.



كشفت آثار عثر عليها حديثا أن أول من زرع الفجل هم المصريون القدماء في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد.

وكانت أول الأنواع المزروعة منه هو الفجل الأسود ثم الأبيض ثم في وقت لاحق الفجل الأحمر. ويبدو أن اهتمام المصريين القدماء بالفجل له أسبابه الوجيهة، كونهم أول من عرف فوائده السحرية العجيبة.

والفجل له فوائد كثيرة، وذكر موقع "لايف لاين" الألماني الإلكتروني بعض هذه الفوائد:

1. يعد دواء سحريا ضد الفطريات والبكتريا في الجسم، لأنه يحتوي على زيوت الخردل الغنية بمادة "غلوكوزيدات ثيوسيانين".

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2. مليء بالكثير من الفيتامينات، أهمها فيتامين "سي". ويحتوي كل 100 غرام من الفجل على 50 ميليغرام من فيتامين "سي".

3. يحتوي على مادة "السيلينيوم" الضرورية للجسم ومضادة للأكسدة، والتي يمكن أن يتسبب نقصها في الجسم في انتشار أمراض سرطانية خطيرة.

4. فيه نسبة كبيرة من حامض الفوليك، وهو فيتامين "بي" معقد يستعمل في الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

5. يحتوي على الحديد المفيد لبناء الدم والطاقة والنشاط في الجسم

6. به فسفور وكالسيوم وهي مواد تفيد في بناء العظام.