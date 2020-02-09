رضيعة تنمو بالكامل خارج رحم أمها والأطباء وصفوها بـ"المعجزة"

واشنطن - لايف ستايل
وصف أطباء طفلة نمت بالكامل خارج رحم والدتها بأنها "معجزة"، حدث ذلك لسيدة روسية عمرها 37 عاما، لم تكن تعلم أنها حامل حتى وهي في الأسبوع الـ 33، حتى اكتشف الأطباء وجود الجنين داخل تجويفها البطني، وأنجبت يفغينيا باتورينا طفلتها التي أسمتها أنستاسيا، بوزن 2.13 كيلوغرام، عن طريق جراحة قيصرية، وفق ما نشرته صحيفة "the irish sun".
وأوضح أطباء أن أنستاسيا هي الحالة السابعة عشرة التي تولد بهذا الشكل، كون وجود الجنين خارج رحم أمه ينتهي بوفاته في أغلب الوقت، كما قالوا إن نمو الطفلة بالكامل خارج رحم أمها هو معجزة.
هذا وكانت الأم تعاني من انتفاخ في بطنها، وهو ما لم تعره أي اهتمام حتى تزايدت الآلام لتتوجه إلى المستشفى وتكتشف حملها خارج الرحم، حيث إن الأنسجة المحيطة بالجنين خلقت ما أهو أشبه بالرحم، وإلى ذلك، فقدت الأم ثلاثة لترات من الدم خلال عملية الولادة، بينما أكد الأطباء أنها ستكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي مستقبلاً.
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