البيتزا والفطائر تسرّع في تقدم السن!

الأحد 9 فبراير 2020

تنص وصايا الحمية الغذائية على تجنب النشويات والكاربوهيدرات، وهذا يعني عمليا تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والنشويات ومنها البيتزا والمعجنات والفطائر. ناقوس الخطر الجديد يحذر من أن هذه الأغذية تسرّع في تقدم العمر!



من المعروف أن الأطعمة الغنية بالسكريات والأملاح تضر بشكل القوام المثالي ، ولكن هذه الأطعمة أيضا يمكن أن تسرع من عملية التقدم في السن بصورة أكبر من المتوقع.

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وقد خلصت دراسة نشرتها صحيفة "ديلي ميل " البريطانية يوم الخميس إلى وجود عدد من الأطعمة التي تسرع عملية التقدم في السن، حيث أنها تحتوى على عناصر تمارس ضغطا على الجسم، مما يتسبب في الإضرار بالخلايا وظهور علامات التقدم في السن على الجسم والوجه.

ومن بين الأطعمة التي تسرع عملية التقدم في السن الفطائر والمعجنات مثل البيتزا و الأطعمة المقلية والدهنية .

وقالت الدراسة إن هذه الأطعمة تؤثر بصورة سلبية على البشرة وترفع مستوى السكر في الجسم مما يؤثر بصورة سلبية على الجسم ويجعله أكثر هشاشة.