الأمير هاري يعترف: تلقيت علاجا للتغلب على صدمة فقدان والدتي

اعترف الأمير هاري بتلقيه العلاج خلال السنوات السبع الماضية للتغلب على صدمة وفاة والدته الأميرة ديانا.

وجاءت اعتراف دوق ساسكس حول صحته العقلية خلال خطاب ألقاه في "قمة الاستثمار البديل" التي أقيمت برعاية بنك جيه بي مورجان في ميامي، الخميس.

وأشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية إلى أن هاري تحدث عن الصحة العقلية وكيف تلقى علاجا على مدى السنوات القليلة الماضية في محاولة للتغلب على صدمة فقدان والدته.





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وتحدث عن كيفية تأثير أحداث طفولته عليه وأنه يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.

وأكد هاري أنه وزوجته ميجان ماركل غير نادمين على قرارهما بالتنازل عن دورهما في العائلة المالكة، لأنه يريد حماية عائلته.

وقال دوق ساسكس: "إنه لا يريد من ميغان وابنهما أرشي أن يمرا بما مر به عندما كان طفلا".

وفقا للصحيفة، تعد "قمة الاستثمار البديل" أول ظهور علني رسمي لهاري، 35 عاما، وميجان، 38 عاما، منذ تنازلهما عن مهامهما الملكية قبل أسبوعين، بحثا عن حياة خاصة، ويعتقد أنهما حصلا على نحو 500 ألف إلى مليون دولار.

وقال إنه على الرغم من صعوبة الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية، فإنه غير نادم على قراره، مؤكدا أنه وميجان متفائلان بشأن مستقبلهما، ومتفائلان بشأن قدرتهما على الاستقلال ماليا.