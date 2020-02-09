ارتفاع عدد مصابي كورونا في ماليزيا إلى 15 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 15 حالة بعد تشخيص إصابة جديدة.



وقال الدكتور ذو الكفل أحمد، وزير الصحة الماليزي، إن الحالة الجديدة لامرأة عمرها 59 عاما من أصل صيني، موضحا أنها زارت جوهور جنوب البلاد للسياحة يوم 21 يناير/كانون الثاني.

وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية، زارت المرأة بمصاحبة زوجها وكل من ابنها وبنتها سنغافورة 17 يناير/كانون الثاني، قبل التوجه إلى ماليزيا.

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وقال الوزير: "ظهرت أعراض الحمى على السيدة المصابة 26 يناير/كانون الثاني، ولم تتلقَّ علاجا في أي مستشفيات باستثناء تناول أدوية اشترتها من صيدلية متقاربة، حتى تلقى المكتب الصحي لدائرة جوهور بهارو المعلومة، ونقلها 5 فبراير/شباط إلى مستشفى بيرماي".

وأضاف: "المصابة حالتها مستقرة، وتم إخضاع أفراد العائلة الآخرين للحجر الصحي في المستشفى نفسه".

كان من المفترض أن تعود الأسرة الصينية إلى قوانجتشو 4 فبراير/شباط، لكن تأجل السفر بسبب صحتهم عدا الابن الذي غادر منفردا في التاريخ المحدد.

وأوضح الوزير أن الحالات الـ15 تشمل 11 صينيا و4 ماليزيين، مشيرا إلى أن هناك 16 حالة أخرى في انتظار نتيجة الاختبار.