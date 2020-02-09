تعافي 2649 من "كورونا" في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية الصينية، الأحد، خروج 2649 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية السبت.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، خلال تقريرها اليومي، إن 600 شخص، من بينهم 324 في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، خرجوا من المستشفيات السبت بعد تعافيهم.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، لقي 811 شخصا مصرعهم بسبب المرض حتى نهاية السبت، وسجلت 37198 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانج للإنتاج والتعمير في الصين.

وظهر الفيروس المستجد في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان التابعة لمقاطعة هوبي أواخر ديسمبر/كانون الأول، ثم تفشى بالصين خلال الشهر الماضي وانتقل لعشرات الدول متسببا بحالتي وفاة في الفلبين وهونج وكونج، ونحو 300 إصابة حول العالم.