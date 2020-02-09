شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المشي فى الصباح الباكر عديدة وأهمها تحسين مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت يومًا ما الذي يحفز كثيرا من الناس لممارسة رياضة المشي يوميا فى الصباح الباكر؟، ربما بسبب فوائد المشي المذهلة خاصة وقت الصباح، وتظهر الأبحاث أن التمارين في أي وقت من اليوم مفيدة لكن فى الصباح الباكر تكون إيقاعات القلب وضخها أفضل وتوفر لعقلك وجسمك بعض المزايا الإضافية، فى السطور التالية نتعرف على أبرز فوائد المشي فى الصباح الباكر، وفقا لموقع femina. فوائد المشي فى الصباح الباكر: - يمنع الإصابة بأمرض نمط الحياةأظهرت الدراسات أن المشي الصباحي مفيد للغاية فى منع أو تقليل أعراض أمراض نمط الحياة مثل السكري والغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.

مزيج من هذه الأمراض مع مستويات عالية من الدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي الذي يجعلك عرضة لمرض القلب.





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المشي يساعد الخلايا على الاستفادة من الجلوكوز في مجرى الدم بشكل أكثر كفاءة، يمكن أيضًا التحكم في مرض السكري عن طريق تقليل وزن الشخص بنسبة 10%على الأقل ، وهنا تعد عمليات المشي صباحًا التي تعمل بحرق السعرات الحرارية مساعدة كبيرة.

وقد أظهرت الدراسات أن المشي السريع لمدة نصف ساعة إلى ساعة له تأثير إيجابي كبير على أولئك الذين يعانون من الاكتئاب. ويمكن أن يساعد المشي أيضًا على حماية ذاكرتك وتحسين مهاراتك المعرفية، اندفاع الأكسجين والدم إلى عقلك عند المشي يجعل دماغك في حالة تأهب ويحسن وظائف المخ. - يقوى صحة القلب وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فيمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا، هذا كل ما يتطلبه الأمر لخفض ضغط الدم وتقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. هذا التمرين لنصف ساعة من الصباح أربع أو خمس مرات في الأسبوع يمكن أن يمنعك من السكتات الدماغية أيضًا، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة ساوث كارولينا.





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