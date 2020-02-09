هل الخميرة تقضي على الشعر الأبيض؟

الأحد 9 فبراير 2020

للخميره فوائد عدة لاتعد ولا تحصى، ويوجد منها عدة أنواع فمنها الخميره الفورية ، والخميرة الجافة.



فوائد الخميرة :-

*الخميرة تحتوى على العديد من المعادن مثل الحديد والزنك.

*الخميرة غنيه بالبروتينات والاحماض الامينية .

* الخميرة غنية جدا بعنصر الكروميوم الذى لديه مفعول السحر فى القضاء على النوع الثانى من مرض السكرى .

*والخميرة ليها الكثير من القدرات العلاجية عند مزجها بمواد اخرى مثل الكالسيوم والفيتامينات الآخرى.

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وللحفاظ على شعر قوى وصحى لابد من وجود التغذيه الصحيحة التى تحتوى على ثلاثيه فيتامين “ب”وهما ( حمص البانتوثينيك ، وحمض بارا-امينو بنزويك) بجانب الحديد والنحاس، وان نقص تلك العناصر سوف يؤدى الى ظهور الشعر الابيض فى الرأس بجانب ضعفه .

وقد اتجهت الولايات المتحدة الامريكيه فى تصنيع كبسولات تحتوى على الخميرة بعد أجراء عدة بحوث وأكتشاف فوائدها للبشره والشعر وللجسم عامه .

والغريب فى الامر ان الخميرة لا تمنع شيب الشعر فقط بل ايضا تعيد الشعر الابيض الى لونه الطبيعى ايضا وعلاجه .

طريقة الاستخدام :-

يمكنك أستخدام الخميره البيره عن طريق شربها صباحا ، وهى لديها القدره على القضاء الشعر الابيض ومنع ظهوره بجانب بعض الفوائد العامه للجسم .

اما بالنسبة للاقراص فيتم تناولها مرتين يوميا قبل الوجبه الغذائيه بنصف ساعه ، ولا يجب تناولها بعد الوجبه لمن يعانون السمنه

وتوجد أقراص تسمى اقراص الخميره متوفره فى جميع البلاد .