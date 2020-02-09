تصرفات خاطئة تمنع طفلكِ من النوم

الأحد 9 فبراير 2020

الأمهات يرتكبن أخطاء جسيمة في تصرفاتهن تمنع أطفالهن من النوم و كل أم ترغب في أن يحصل طفلها الصغير على النوم حتى تستريح هي قليلاً و تباشر بعض الأعمال التي لا يمكنها إجراؤها أثناء إستيقاظ إبنها.



لذلك سنقدم لكِ في هذا المقال جانباً من هذه التصرفات.

- عندما تتركي طفلكِ يسهر حتى وقت متأخر بغير أن تضعية في سريره في وقت مبكر فهذا يجعل طفلكِ يصبح أكثر إجهاداً و عصبية لا يستطيع أن ينام حتى لو كان يحتاج إلى النوم لأن ساعته الحيوية لم يتم ضبطها بشكل صحيح.

- عندما تقومي بهز طفلكِ و أرجحته و حمله و المشي به فإن هذا يقوم بتهدئته و يساعده فعلاً على الإسترخاء لكنه في المقابل يجعله غير قادر على النوم بدون أن تفعلي هذه التصرفات.

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- عندما تضعي حول سرير طفلكِ بعض المؤثرات مثل الأضواء و الصور و الألعاب و الموسيقى فإن هذا يجعل إنتباهه يتشتت و ينصرف إلى هذه الأشياء و تجعله غير قادر على الحصول على النوم وقت حاجته إليه.

- يجب أن تكون هناك خطة ثابتة و واضحة تفعلينها قبل خلود طفلكِ للنوم لأنكِ لو قمتي بأشياء مختلفة فإن هذا سيجعله يرتبك و لا يستطيع النوم على سبيل المثال لو قمتي في يوم بالإستحمام ثم القراءة و قمتي في يوم آخر بمشاهدة التلفاز ثم الجلوس على الحاسوب.

- الأفضل أن تجعلي مع طفلكِ شيئاً يحبه و يطمئن لوجوده إلى جانبه عند ذهابه إلى السرير مثل لعبة أو غطاء ملوناً يحبه و يجب أن تكون غرفتكِ قريبة من غرفته حتى تسمعيه عندما يستيقظ.

إذا تكررت إصابة طفلكِ بالإسهال فيجب عليكِ أن تشعري بالقلق لأن هذا يجعل قواه تخور كما أنه قد يكون نذيراً بإصابته بمرض معين.