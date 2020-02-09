فتاة بريطانية تحلق شعرها بالكامل بسبب معاناتها من اضطراب يدفعها إلى انتزاعه

تعاني شابة بريطانية تدعى بيثاني ستيوارت وتبلغ من العمر 19 عاماً، من اضطراب صحّي نادر، يجعلها تنتزع خصلات من شعرها 100 مرة في اليوم، الفتاة تعيش في منطقة بورت غلاسكو الأسكتلندية، وتعاني من هذا الاضطراب الذي يدعى ترايكلومومانيا، ويدفعها إلى انتزاع خصلات شعرها بشكل متكرر، خلال 8 سنوات منذ معاناتها من هذه الأزمة الصحية.

وتلجأ الفتاة بيثاني ستيوارت لعلاج نفسها من هذه الحالة بحلق شعرها بالكامل، حتى تجبر نفسها على التخلص من هذه الحالة، وإخفاء البقع الخالية من الشعر في رأسها بسبب انتزاعها الدائم للشعر من رأسها مما جعل شعرها مفرغًا الأمر الذي أعطى إيحاء للبعض بأنها مريضة بمرض يسبب تساقط الشعر.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، تسعى الفتاة بيثاني ستيوارت مساعدة الآخرين الذين يعانون من حالات مشابهة، حيث تنتوي الآن رفع مستوى الوعي حول مرض ترايكلومومانيا وأعراضه من البداية المرضى الذين يعانون من هذه الحالة خاصة وأنهم يعمدون إلى انتزاع الشعر من رؤوسهم أو رموشهم أو حاجبيهم أو شعر الوجه، للتخفيف من مشاعر التوتر والقلق لديهم.

وفى اسكتلندا أيضا، انتشر فيديو لفتاة تدعى كلوى لينون تبلغ من العمر 5 سنوات جميلة ذات وجه ملائكى لكنها مصابة بمتلازمة داون ، لم يعيقها هذا من ممارسة حياتها كأى طفلة أخرى، كلوى حققت شهرة واسعة عن طريق فيديو نشرته فى مارس الماضى تطلب فيه ارتداء جوارب ليست متطابقة للاحتفال باليوم العالمى للمصابين بمتلازمة داون يوم 21 مارس ورفع الوعى بهذه الحالة.

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فيديو كلوى حقق ملايين المشاهدات والتعليقات التى وصفتها بالبراءة والجمال وأكدوا أنهم سيفعلون ما طلبته كلوى فى الفيديو من أجل دعمها هى وكل المصابين بهذه المتلازمة ، وذاع سيط كلوى منذ هذا الفيديو حتى وصل لشركات الأزياء وتعاقدت معها إحدى الشركات للعمل كعارضة لهم ، وكأنها تثبت للعالم أنه لا يوجد شئ لا تستطيع القيام به ، ومؤخراً حصلت كلوى على دور فى أحد الأفلام بعدما نالته عن جدارة.

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