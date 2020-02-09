استشاري يحذر من عادة منتشرة أثناء تناول الطعام

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، تحذيرا من عادة منتشرة قال إنها غير صحية ويمارسها البعض خلال الاجتماع لتناول الطعام، وهي تقطيع اللحم للآخرين باليد.

وأوضح النمر أن هذه العادة غير مستساغة صحياً وتنقل الكثير من البكتيريا والفيروسات نتيجة مخالطة اللعاب للأصابع، موجها بذلك رسالة للجميع مفادها “أعزك وأحترمك.. بس لا تقطع لي”.