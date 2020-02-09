نصائح طبية لتجنب الضغط المرتفع أثناء فترة الحمل بدون تناول الأدوية

دائما ما تشعر المرأة الحامل بوجود اضطرابات في الضغط، ويعاني المعظم من ارتفاع ضغط الدم، وينصح الاطباء بعدم تناول الادوية. - عليكِ الانتباه لكمية الملح الموجودة في طعامك : عندما تبدأ المرأة الحامل بتقليل كمية الملح سينخفض الضغط بشكل طبيعي ويحد من ارتفاعه المستمر - ننصحك بالمشي يوميًا : يعتبر المشي من اهم التمارين التي ينصح بها الأطباء للمرأة الحامل لِما لها فوائد للقلب والأوعية الدموية اقرأ أيضا: 10 أسباب تؤدي لحدوث ولادة مُبكِّرة وعلى المرأة الحامل تجنُّبها Advertisements - تناولي الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم : البوتاسيوم معدن مهم لانه يساعد في الحفاظ على توازن السوائل وتحرير الطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومن أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي : البطاطا الحلوة - البندورة - عصير البرتقال - الفواكه المجففة - الفاصوليا - البازيلاء - الموز قد يهمك أيضا: 5 فوائد للتمارين الرياضية تعود بالنفع على المرأة الحامل وطفلها تعرفي على مخاطر الحمل بعد الـ 35 وطرق تخفيفها

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