5 أطعمة تُسبِّب مشاكل النوم والأرق احذرْ تناولها قبل النوم ليلًا

يُعاني الكثيرون من مشاكل النوم والشكوى المستمرة من الأرق دون معرفة الأسباب، على الرغم أنه هناك بعض الأطعمة التي قد تتسبب في الإصابة بالأرق، وأشار موقع "health line" إلى عدة أطعمة تناولها في الليل يتسبب في الإصابة بالأرق، وتشمل:

الشيكولاتة

على الرغم أن الشيكولاتة ضمن الأطعمة اللذيذة التي يحبها العديد من الأشخاص، لكن لسوء الحظ الكافيين الذي تحويه الشيكولاتة سيزودك بالنشاط ويسبب الأرق ومشاكل في النوم بشكل سليم وصحي، لذلك تجنب تناولها في الليل.

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القهوة

تعتبر القهوة ضمن العناصر المنبهة القوية التي تسبب الأرق ليلا، وبها مادة مدرة للبول تجعلك قلق طوال الليل.

الدهون

يفضل عدم تناولها في الليل لأنه يصعب هضمها قبل النوم مباشرة وتسبب ثقلا للمعدة.

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الحلويات

كل المنتجات السكرية تمد الجسم بالطاقة والنشاط مما يجعلها تؤرق النوم، ثم تختزن في شكل دهون بالجسم.

البهارات

تعدّ البهارات منشطا طبيعيا تدفعك أحيانا للنشاط بالمنزل، لذلك يفضل عدم تناولها في الليل للحصول على نوم هادئ.

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