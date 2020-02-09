القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x عدد موز

4 x معلقة كبيرة كاكاو

3 x معلقة كبيرة كسترد

3 x كوب لبن كامل الدسم

2 x كوب بسكوت (مطحون)

1 x كوب كريمة مخفوقة (للتزيين)

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

½ x معلقة صغيرة قرفة

½ x كوب سكر

½ x كوب بندق (محمص) الطريقة: يسخن الفرن على درجة حرارة 180.

هنخلط البسكوت جيدا مع الزبدة والقرفة و2 معلقة سكر صغيرة.

هندهن القالب بالزبد ويفرد البسكوت فى القالب ويضغط علية باليد ويدخل الفرن لمدة عشر دقائق.

فى وعاء يخلط الكسترد واللبن البارد والسكر والكاكاو جيدا ثم يوضع على النار الى ان يغلظ القوام ويترك الخليط ليبرد.

يقطع الموز حلقات و ويرص فوق البسكوت.

يوضع كسترد الشوكولاته على البسكوت والموز ويدخل الثلاجه لمده 2 ساعه يزين بحلقات موز والكريمه المخفوقه ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكريمة والموز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.