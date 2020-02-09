تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير العنب الأحمر

المقادير 2 x كوب حليب كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة سكر (يضبط حسب الرغبة)

1 x كيلو عنب (أحمر) الطريقة: نحضر خلاط ونضيف فيه جميع المكونات ونخلط جيداً.

نقوم بتصفية الخليط في مصفاة ، ونصبهم في كاسات ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر السهل

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