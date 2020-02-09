تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالدجاج وصوص الباربكيو

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطع شرائح)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x كيس مكرونة (قلم)

¾ x كوب صوص الباربكيو

½ x كيلو مشروم (شرائح) الطريقة: نسلق المكرونة سلقة متماسكة من 7 ل 8 دقائق.

نشوح شرائح الدجاج جيدا في قليل من الزيت ثم نضيف البصلة ثم قليل من المرقة وصوص الباربكيو.

نضيف شرائح المشروم ونتركهم يغلو ثم نضيف المكرونة.

تقلب معا وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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