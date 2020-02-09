شكرا لقرائتكم خبر عن برمجيات خبيثة تتخفى تحت أسماء «أشهر النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجرى استغلال عالم الموسيقى لأهداف تخريبية، ويلجأ المجرمون إلى أسماء الفنانين المشهورين لنشر البرمجيات الخبيثة مخبّأة فى المقطوعات الموسيقية أو مقاطع الفيديو.

وفى تحليل لشركة «كاسبرسكى» لأسماء الفنانين والأغانى المرشحة لجوائز «جْرامى» 2020 والمستغلة فى نشر البرمجيات الخبيثة، فى ضوء أكبر جوائز الموسيقى العالمية. وجد المحللون 30.982 ملفًا خبيثًا استغل أسماء فنانين أو مقطوعاتهم الموسيقية لنشر برمجيات خبيثة.

وأظهر التحليل الذى أجرى على الفنانين المرشحين لجْرامى أن أريانا جراندى وتايلور سويفت وبوست مالون كانت الأكثر استخدامًا لإخفاء الملفات الخبيثة، وأن أكثر من نصف هذه الملفات المكتشفة (55%) سميت بأسمائهم.

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وتتضح العلاقة بين ارتفاع الشعبية وزيادة النشاط التخريبى فى حالة الفنانين الجدد مثل المغنية الشابة بيلى إيليش، التى ذاع صيتها فى 2019، فارتفع عدد المستخدمين الذين نزلوا ملفات خبيثة تحمل اسمها، بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالعام 2018، من 254 إلى 2.171، فى حين ارتفع عدد الملفات الخبيثة الفريدة الموزعة من 221 إلى 1.556.

وبينما لم يزِد عدد المستخدمين الذين تعرضوا لهجوم ملفات خبيثة متخفية بأسماء أغانٍ للمغنية الأمريكية الشابة بيلى إيليش فى دولة الإمارات، على سبيل المثال، على 139 مستخدمًا فى العام 2018، فقد شهد 2019 ارتفاعًا هائلًا لهذا العدد ليصل إلى 31782 مستخدمًا. وبشكل عام، شهدت الإمارات 100961 هجومًا شُنّت باستخدام 61 من هذه الملفات الخبيثة التى جرى توزيعها فى المنطقة خلال 2019.

ولكن بينما يؤثر الترشيح لجائزة مرموقة والفوز المرتبط بها، تأثيرًا ملحوظًا فى اهتمام المستخدمين بفنانين محدّدين، وبالتالى فى نمو النشاط التخريبى نموًا هائلًا، فليس بالضرورة أن تكون الحال هى ذاتها للفنانين المعروفين أصلًا، مثل ليدى غاغا، ممن شهد استخدام أسمائهم أيضًا ارتفاعًا فى الهجمات خلال العام الماضى.

وقال أنطون إيفانوف محلل الأمن الرقمى لدى كاسبرسكى، إن مجرمى الإنترنت يدركون أهمية ما هو شائع ويسعون دائمًا للاستفادة منه.