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شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الحديد أثناء الحمل يجعلك عرضة لأكل الطوب والطين.. اعرفى السبب والان مع تفاصيل الخبر
وعندما تكون المرأة فى فترة الحمل هناك زيادة بنسبة 30-50٪ فى حجم دمها لدعمها والجنين، وهذا بدوره يقلل من تركيز الهيموجلوبين في دمها.
ونظرًا لأن الجسم يحتاج إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين فإن إنتاج خلايا الدم الحمراء يتباطأ دون وجود مخزون كافٍ من الحديد، لهذا السبب تزداد الاحتياجات اليومية من الحديد عند المرأة الحامل إلى حوالى 27 ملجم من حوالى 13 ملجم لأن هناك دائمًا خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أثناء الحمل.
والأعراض التالية هي مؤشرات على فقر الدم بسبب نقص الحديد:
- الشعور بالتعب والإرهاق.
- الصداع المتكرر.
- الدوخة وضيق في التنفس.
- نبضات سريعة أو غير منتظمة.
- تخدر أو شعور بارد في اليدين والقدمين.
وعلى الرغم من أن الطفل قد لا يتأثر لأنه يأخذ كل الحديد اللازم للنمو أولاً قبل أن تترك الأم دون علاج، يمكن أن يصبح فقر الدم شديدًا، قد يؤدي ذلك إلى ضعف نمو الجنين أو الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة ، بالإضافة إلى زيادة خطر الأم في طلب نقل الدم أثناء الولادة أو الاكتئاب بعد الولادة.
ويمكن الحصول على الحديد من خلال المكملات الغذائية وتناول اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية والسبانخ وغيرها من الأطعمة الغنية بالحديد والمعادن الأخرى.
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