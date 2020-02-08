بدون دايت.. 3 خطوات لخسارة 10 كيلوجرامات

بعد التحذيرات من أنظمة الدايت القاسية والاستمرار في نظام الكيتو لأكثر من أسبوع، نصح طبيب مصري طريقة سهلة وبسيطة لخسارة الوزن بدون دايت تمكنك من فقدان 10 كيلوجرام بدون حرمان من وجباتك المفضلة مع الاحتفاظ بطاقتك ونشاطك.



قال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، إن اتباع نظام ريجيم قاسي ومعقد في بداية أي دايت لا يؤدي إلى إنقاص الوزن، لأن استراتيجيتة تحتاج إلى خبرة في أساسيات التغذية لكي نستطيع تطبيقها بطريقة صحيحة وناجحة.

وأضاف جمال: "هذا النظام يؤدي إلى الإحباط لعدم قدرة الشخص على الالتزام بهذا النظام القاسي مع عدم تحقيق نتائج تتناسب والمجهود المبذول، بخلاف الأضرار الصحية التي تنشأ نتيجة غياب عناصر غذائية ضرورية للجسم".





وأوضح جمال أن الاستغناء عن أحد العناصر في نظامنا الحالي يحتاج إلى إيجاد بديل صحي له، قائلا "نظامنا الحالي ينقصه كثير من المكونات الصحية وبالتالي إضافة أي مكون صحي يقلل من استهلاكنا للغذاء غير الصحي وبالتالي يقل الوزن تدريجيا".

وأشار إلى عدة إجراءات يجب اتباعها لخسارة الوزن بدون دايت وهي:

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1- قبل اتخاذ قرار بمنع الوجبات السريعة يجب التعرف على كيفية إعداد وجبات صحية سهلة ولذيذة في المنزل وإعدادها قبل الذهاب للعمل.

2- قبل الامتناع عن تناول الحلويات والسكريات يجب زيادة حصة الفواكه.





3- إضافة حصة خضروات لكل وجباتنا حتى وان كانت هذه الوجبات غير صحية.





ويوضح استشاري التغذية العلاجية والسمنة أن هذه الخطوات تؤدي تدريجيا إلى خسارة الوزن بدون حرمان من الوجبات الشهية أو اتباع ريجيم قاسي، مشيرا إلى أن أي نظام لخسارة الوزن في حاجة لتمهيد بشكل تدريجي وغير مفاجئ.

ويرى الدكتور كريم جمال أن الاستمرار في خسارة الوزن يبدأ بإدخال مكونات غذائية صحية إلى النظام اليومي لفترة ثم اتباع حمية وأنظمة متطورة تضمن خسارة الوزن إذا كنت ترغب في ذلك.



