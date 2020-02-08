شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش قادر تقاوم اغرائها.. تعرف على المخاطر لـ 13 للوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحب البعض تناول الوجبات السريعة، وخاصة الأطفال الذين لا يملكون الإرادة لمقاومة الإغراء، حيث كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يشاهدون إعلانات الوجبات السريعة يزيدون من مخاطر خيارات الطعام غير الصحية، والتي يطلبونها في أقل من 30 دقيقة بعد تعرضهم للإعلانات، فالوجبات السريعة خالية من المواد الغذائية الصحية، والتي يمكن أن يكون لها آثار خطيرة، فالاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة، مثل: البرجر، والبيتزا، والساندويتشات، والمعجنات، التي تحتوي عادة على مكونات ضارة، مثل: السكر، وزيت النخيل، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والدقيق الأبيض، والمحليات الصناعية، والدهون غير المشبعة، تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسرطان وما إلى ذلك.



مشاكل الذاكرة

يقدم موقع " boldsky" أهم أضرار الوجبات السريعة..1. تسبب مشاكل في الذاكرة..

قد يؤدي استهلاك الوجبات السريعة إلى تدهور الذاكرة، إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، قد يؤدي إلى إبطاء سرعة التعلم والذاكرة والانتباه، الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون والسكر يغير أجزاء الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة والمكافأة.



فقدان الشهية

2. تقلل الشهية..

يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للأطعمة المصنعة والمقلية إلى إرسال إشارات مختلطة إلى الدماغ، مما يجعل من الصعب معالجة مقدار جوعك ومدى رضاك، تناول الأطعمة السريعة سوف يحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية، ويقتل شهيتك عن طريق الحفاظ على معدتك ممتلئة لفترة طويلة من الزمن، هذا يقلل من استهلاكك للأطعمة الصحية.



قد تسبب الاكتئاب

3. تسبب الاكتئاب..

إن تناول الوجبات السريعة يغير من النشاط الكيميائي للمخ، مما قد يؤدي إلى أعراض انسحاب تنطوي على عدم القدرة على التعامل مع الإجهاد، وبالتالي يجعلك مكتئبًا، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السريعة والأطعمة المصنعة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأولئك الذين يتناولون أطعمة أقل سرعة.



السرطان

4. تزيد خطر الاصابة بالسرطان..

أظهرت دراسة حديثة، وجود علاقة بين استهلاك الوجبات السريعة، وخطر الإصابة بسرطان القولون، وجدت نتائج الدراسة أن تناول الأطعمة السريعة مثل الفلافل، ورقائق البطاطس، ورقائق الذرة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، تقول الدراسة أيضًا أن تناول وجبة واحدة أو اثنتين أو أكثر من 5 حصص من البطاطس المقلية أسبوعيًا، أو تناول حصتين أو 3 حصص من شطائر الدجاج في الأسبوع، يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون.

5. سوء الهضم..

تسبب الأطعمة غير المرغوب فيها مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبى ، كما أنها تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحموضة والإمساك والانتفاخ، السبب في كون هذه الأطعمة السريعة غنية بالصوديوم الذي يسمح بتراكم احتباس الماء في المعدة، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ.



زيادة الوزن

6. زيادة الوزن..

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الطب الوقائي والنظافة، وجود صلة بين استهلاك الوجبات السريعة ومخاطر السمنة لدى الطلاب، خلال الدراسة، كان 67.4 % من الإناث، و 80.7 % من الذكور يتناولون نوع واحد من الوجبات السريعة، والتي شملت الساندويتشات، أو البيتزا، أو الدجاج المقلي، أظهرت النتائج أن انتشار السمنة على أساس مؤشر كتلة الجسم (BMI) وسمنة الخصر، والفخذ كان 21.3 %، و 33.2 % على التوالي.

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مشاكل بالقلب

7. ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب..

الوجبات السريعة المحتوية على الصودا، والبيتزا، والكعك، والمعجنات، والبطاطس، تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون غير المشبعة، من المعروف أن الدهون غير المشبعة تزيد من LDL (الكوليسترول السيئ)، وتخفض الكوليسترول الجيد مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.



ارتفاع مستويات السكر فى الدم

8.ارتفاع مستويات السكر في الدم..

تحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها على الكربوهيدرات البسيطة التي تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، إن تناول الأطعمة غير المرغوب فيها في كثير من الأحيان سيغير مستوى الأنسولين الطبيعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.



يسبب تدمير لوظائف الكلى

9. تلف الكلى..

الأطعمة السريعة فيها نسبة عالية من الصوديوم، والتي يمكن أن تسهم في أمراض الكلى، الصوديوم يؤدي إلى تراكم السوائل في الكلى، حسب كلية الطب بجامعة هارفارد، يزيد الصوديوم الزائد من خطر حصى الكلى، لأنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول.



يسبب امراض الكبد

10. تسبب تلف الكبد..

تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة شديدة السمية للكبد، لأن هذه الأطعمة غنية بالدهون والسكر، يتراكم الاستهلاك الزائد للدهون في الكبد، مما يؤدي إلى ارتفاع أمراض الكبد الدهني غير الكحولي.



تؤثر على الخصوبة

11. تؤثر على الخصوبة..

زيادة استهلاك الأطعمة السريعة يزيد من خطر العقم عند الرجال والنساء، قد تؤدي إلى مشاكل إنجابية مختلفة مثل انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والتشوهات الخلقية عند الأطفال.



مخاطر الوجبات السريعة

12. تآكل العظام..

الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية، مثل الصودا تميل إلى زيادة الأحماض في الفم، الذي يؤدى الى انهيار مينا الأسنان، ويعرضها للبكتيريا، مما تسبب في تسوس الأسنان، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضعف الأطعمة السريعة عظامك، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

13. تؤثر على الجلد..

إن تناول الكثير من الأطعمة غير المرغوب فيها، مثل الأطعمة المقلية والمجهزة، يمكن أن تسبب العديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك حب الشباب، أظهرت دراسة أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون وجبات سريعة أكثر من 3 مرات في الأسبوع معرضون لخطر متزايد من الأكزيما الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع" boldsky".