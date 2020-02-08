مستشفى صيني يقدم لحم السلحفاة لمرضى كورونا

السبت 8 فبراير 2020

صورة ارشيفية

الخفافيش، الثعابين، آكل النمل الحرشفي".. تلك الحيوانات دارت حولها الأخبار والشكوك في أنها السبب وراء انتشار فيروس كورونا بعضها يقدم كأطعمة غير معتادة في الصين، ورغم تفشي المرض لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج فيها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات غريبة.

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وداخل أحد مستشفيات مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، جرى تقديم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد لحم السلحفاة الناعمة مفيدا في الطب الصيني التقليدي، إذ يعتقد الصينيون أن السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر، ويأتي هذا النوع من البراري أو من المزارع الخاصة بتربيتها، وعادة ما تُغلى في الماء لصنع مرق مغذ.

وبحسب "سكاي نيوز"، نشر الموقع الصيني "Ren Jian Zhi Bei" مقطع فيديو التقطه عدة مرضى داخل مستشفى مؤقت لفيروس كورونا، يظهر به رجل مريض، وهو يعرض مجموعة من معدات الحماية من كورونا التي قدمها له المركز الطبي، ثم ظهر مريض آخر، وقال إن وجبة المستشفى اليوم "تشمل لحوم السلحفاة الناعمة".