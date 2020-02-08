فرنسا تغلق مدرستين بعد إصابة 5 بريطانيين بكورونا

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رويترزالسبت 2020/2/8 08:38 م بتوقيت أبوظبي
إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا الجديد وراء غلق المدرستين - أرشيفية
أغلقت السلطات الفرنسية مدرستين قرب منتجع للتزلج، بعد اكتشاف إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم.
وقال جان إيف جرال، مسؤول الصحة بالمنطقة، في مؤتمر صحفي، إنه يجرى حالياً فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الـ5.
وأضاف أن المجموعة ضمت طفلاً يبلغ من العمر 9 أعوام، أمضى بعض الوقت في مدرسة بقرية كونتامين، التي كان يقيم فيها، وفي مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا في اللغة الفرنسية.
وأوضح أن المجموعة كان بها 3 أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس، ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر 9 أعوام قد أصيب بالفيروس.
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