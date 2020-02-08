فرنسا تغلق مدرستين بعد إصابة 5 بريطانيين بكورونا

أغلقت السلطات الفرنسية مدرستين قرب منتجع للتزلج، بعد اكتشاف إصابة 5 بريطانيين بفيروس كورونا الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم.



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وقال جان إيف جرال، مسؤول الصحة بالمنطقة، في مؤتمر صحفي، إنه يجرى حالياً فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الـ5.

وأضاف أن المجموعة ضمت طفلاً يبلغ من العمر 9 أعوام، أمضى بعض الوقت في مدرسة بقرية كونتامين، التي كان يقيم فيها، وفي مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا في اللغة الفرنسية.

وأوضح أن المجموعة كان بها 3 أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس، ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر 9 أعوام قد أصيب بالفيروس.