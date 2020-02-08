723 وفاة و34 ألف إصابة بـ"كورونا" في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الصين 723 حالة وفاة حتى الآن بفيروس كورونا، إلى جانب 34 ألفا و598 حالة إصابة، بحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية، السبت.
وقال تيدروس أدانوم، المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، في جنيف، إنه تم تسجيل 288 حالة إصابة خارج الصين في 24 دولة أخرى.
وأشار إلى أن هناك "استقرار" في حالات الإصابة بمقاطعة هوبي الصينية، وأنه من المتوقع إرسال فريق خبراء إلى الصين الأسبوع المقبل.
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