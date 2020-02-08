شكرا لقرائتكم خبر عن 15نوع من الأطعمة والمشروبات تقلل خطر الإصابة بالسرطان أهمها..الكرنب والجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان مرض شائع يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، من سرطان الرئة والثدي وسرطان المبيض إلى سرطان الجلد والمعدة ، عامل الخطر الرئيسي للإصابة بالسرطان هو نمط الحياة السيئ، والنظام الغذائي المتوازن بشكل خاص يلعب دوراً هاماً في الحد من تطور السرطان ، اذ تحتوي بعض الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الكاملة على العديد من المركبات المفيدة، والمعروفة أنها تحمل تأثيرات مضادة للسرطان.



التوت

يقدم موقع" boldsky"بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في منع خطر السرطان..1. التوت..

مثل التوت البري، والكرنب، والفراولة مصدر ممتاز للأنثوسيانين، صبغة تحدث بشكل طبيعي، ومن المعروف أن لها فوائد صحية محتملة بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لدراسة، فإن التوت البري غني بالأنثوسيانين الذى يمكن أن يمنع خطر الإصابة بسرطان القولون. قم بوضع حفنة من التوت في وعاء من الزبادي والحبوب والعصائر والسلطات.



التفاح

2. التفاح ..

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة من البوليفينول، وهو مركب نباتي ثبت أنه يتمتع بخصائص مضادة للسرطان، ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الإصابات، أظهرت دراسة أن التفاح قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء اللاتي يتناولن وجبة واحدة من التفاح يوميًا.

أظهرت دراسة أخرى لاحظت أن التفاح يمكن أن يكبح نمو خلايا السرطان، يمكن إضافة شريحة من التفاح إلى حبوب الإفطار وسلطات الفاكهة والفطائر.



الخضروات

3. الخضروات الصليبية..

من المعروف أن الخضروات الصليبية، مثل البروكلي، والقرنبيط، والكرنب، لها خصائص مضادة للسرطان، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، تحتوي الخضراوات الصليبية على الجلوكوز نات التي تتحلل لتشكل مركبات نشطة بيولوجيًا مثل إيزوثيوسيانات، وإندول ونيتريل، وثيوسيانات، أثناء الطهي والاستهلاك. ومن المعروف أن هذه المركبات تحمل تأثيرات مضادة للسرطان، شريحة الخضار وإضافته إلى السلطة.



الجزر

4. الجزر..

وفقا لدراسة في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، فإن الأشخاص الذين يدخنون الجزر ويأكلونه لا تزيد لديهم احتمالية الإصابة بسرطان الرئة بثلاث مرات عن أولئك الذين يتناولون الجزر أكثر من مرة. أسبوع، أظهرت دراسة أخرى أن تناول الجزر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 26%، أضف الجزر في الحلويات والعصائر.



الكمثرى

5. الكمثرى..

الكمثرى هو غذاء آخر لمكافحة السرطان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، فإن النساء اللاتي يتناولن وجبة واحدة من الكمثرى في اليوم لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة، اضف الكمثرى الى سلطة الفاكهة.



الاسماك

6.الأسماك..

تبين دراسات الأسماك أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، وزيت السمك، قد تحول دون حدوث السرطان، وارتبط تناول كميات كبيرة من أسماك المياه العذبة وأسماك البحر إلى انخفاض خطر الاصابة بسرطان القولون.

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الحبوب

7. البقوليات..

البقوليات مثل البازلاء، والعدس، مليئة بالعناصر الغذائية، والعديد من الكيماويات النباتية والألياف الأخرى، تم ربط البقوليات بتقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من أنواع السرطان مثل المعدة والقولون والكلى وسرطان الجهاز الهضمي العلوي.



الشاى الاخضر

8. الشاي الأخضر..

يمتلك الشاي الأخضر مركبات مهمة مثل الكاتيكين وفقًا للدراسة، تم ربط شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 18 %.



الحبوب الكاملة

9. الحبوب الكاملة..

تحتوي الحبوب الكاملة على كمية كبيرة من فيتامينات ب، والألياف، وغيرها من المغذيات الدقيقة، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، يمكن أن تقلل الحبوب الكاملة من خطر الإصابة بسرطان القولون، تناولي خبز القمح الكامل أو دقيق الشوفان، أو قم بإضافة دقيق القمح الكامل أثناء خبز الكعك.



الطماطم

10. الطماطم..

تحتوى الطماطم على "ليكوبين"، الصبغة الطبيعية الموجودة في الطماطم التي تعطي لونها الأحمر الطبيعي قد تمنع نمو سرطان الرئة، والمعدة، والثدي، والقولون، والبروستاتا، وخلايا سرطان الفم، اصنع حساء الطماطم أو أضف الطماطم إلى السلطة. 11. الثوم..

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب نشط بيولوجيا، ولديه القدرة على حث خلايا سرطان القولون، أظهرت دراسة أخرى أن الثوم وبعض الخضروات الأخرى يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال، يمكنك إضافة فصوص الثوم في الشوربة والطبخ.



المكسرات

12. الجوز" عين الجمل "..

طبقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تحتوي جميع أنواع المكسرات، خاصة الجوز، على عدة مركبات مثل الإيلاجيتانين، الميلاتونين، وجاما توكوفيرول، التي قد تمنع خطر الإصابة بالسرطان. تناول حفنة من الجوز يوميًا.



بذور الكتان

13. بذور الكتان..

بذور الكتان غنية بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، التي يمكن أن تساعد في تقليل نمو الورم السرطاني، في دراسة أجريت، تم إعطاء المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي 25 جراما من الكعك يحتوي على بذور الكتان يوميا، وأظهرت النتائج أن بذور الكتان لديها القدرة القوية على خفض نمو الورم في مرضى سرطان الثدي، أضف بذور الكتان إلى الحبوب، أو السلطة، أو العصائر.



العنب

14. العنب..

يحتوي العنب على مركب أساسي، يؤثرعلى الجينات المرتبطة بالسرطان، مركب النبات الموجود في العنب، يمكن أن يوقف نمو وتطور السرطان المختلفة، وفقا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تناول حفنة من العنب كل يوم.



المشروم

15. المشروم..

هو طعام آخر يمكن أن يمنع خطر الاصابة بالسرطان، بسبب خصائصه المضادة للورم، والتكوين المناعي ومضاد للسرطان.